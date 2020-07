CM.com – Sanchez, l’Inter ci prova: contatti con lo United. Il tempo può aiutare Marotta

In casa Inter ci sono pochi dubbi: Alexis Sanchez è un giocatore che può dare ancora tanto alla causa nerazzurra. Come riportato da Calciomercato.com, il Nino Maravilla è considerato da Conte e dalla dirigenza un vero top player e per questo si sta facendo di tutto pur di trattenerlo a Milano.

Non è semplice, i segnali da Manchester non sono incoraggianti ma i nerazzurri intendono andare avanti con i tentativi. L’Inter vorrebbe riproporre la formula del prestito secco, questa volta prendendosi carico di una parte di ingaggio maggiorata con Sanchez che guadagna circa 12 milioni di euro a stagione.

Lo United vorrebbe monetizzare dalla sua cessione, ma per il momento il cileno non sembra avere grande mercato e il tempo potrebbe giocare in favore dell’Inter. Sanchez gradirebbe rimanere a Milano, l’Inter le proverà tutte per trattenerlo in nerazzurro.

