Corsera – Muro United, Conte in Europa solo con la LuLa? L’Inter pensa al riscatto di Sanchez

Le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro di Alexis Sanchez. L’Inter è al lavoro per prolungare il prestito del Nino Maravilla con il Manchester United fino al termine della stagione.

La dirigenza nerazzurra deve però fare i conti con il muro dei Red Devils, proprietari del cartellino, che non vogliono rinnovare il prestito in scadenza per indebolire l’Inter in vista del rush finale di Europa League.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Marotta potrebbe così riscattare Sanchez per non restare con i soli Lukaku e Lautaro ad agosto e giocarsi l’Europa League con due soli attaccanti a disposizione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!