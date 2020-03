GdS – Rebus Sensi, il riscatto sembrava una formalità: ora l’Inter riflette. Resisterà il patto con il Sassuolo?

Dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista, Stefano Sensi si è completamente perso nel proseguo del campionato e ora l’Inter è chiamata a riflettere sul suo futuro. I troppi infortuni, rimediati da ottobre in poi, hanno segnato inevitabilmente il suo campionato tanto da indurre Marotta, nel mese di gennaio, a strappare dal Tottenham Christian Eriksen.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il prestito di Sensi all’Inter è costato 5 milioni, per l’acquisto definitivo ne servono altri 20. Il riscatto dopo i primi mesi sembrava una formalità, ora le carte sul tavolo sembrano essere cambiate.

Oggi i suoi numeri dicono 17 presenze e 1005 minuti giocati, 3 volte in campo dall’inizio al 90’, 3 volte titolare da ottobre, 16 partite fuori per infortunio. Il suo rientro era previsto per inizio marzo, ora i tempi si sono allungati e con la sosta forzata la dirigenza nerazzurra potrà valutare con calma il da farsi. Tra Sassuolo e Inter i rapporti sono ottimi e sulla buona riuscita dell’affare c’è una sorta di patto morale Carnevali-Marotta. Basterà? Intanto toccherà al giocatore dimostrare in questi ultimi mesi di meritarsi la maglia nerazzurra.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!