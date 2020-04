Mercato – Inter, scartata l’opzione Semedo: è a un passo dalla Premier League

Anche Nelson Semedo fa parte della rosa di nomi che il Barcellona ha messo sul piatto dell’Inter come contropartita per arrivare a Lautaro Martinez. Il club nerazzurro, che non si è mai esposto direttamente sul profilo del ragazzo e che per la cessione dell’argentino preferirebbe che venisse interamente pagata la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, potrebbe però essere ‘costretto’ a rinunciare al portoghese a causa di un imminente trasferimento in Premier League. Come riferito dal portale spagnolo Sport, infatti, l’ex Benfica approdato in Catalogna nell’estate del 2017 da mesi è seguito insistentemente da Pep Guardiola.

Il Manchester City, che solo pochi mesi fa si era visto rifiutare una richiesta ricchissima da circa 45 milioni per il portoghese, potrebbe definitivamente sbloccare l’affare inserendo il cartellino di Joao Cancelo. Il Barcellona, a prescindere dallo scambio, ha bisogno di abbassare il proprio monte ingaggi e sarebbe sicuramente più flessibile in caso di nuova offerta economico sulle stesse cifre. Si prevede dunque un nuovo assalto da parte dei Citizen, che nel giro di poche settimane potrebbero finalmente mettere a segno il colpo voluto fortemente dal tecnico Guardiola.

