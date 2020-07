Mercato – Inter scatenata, le altre mosse dopo Hakimi: da Emerson Palmieri a Tonali

Dopo aver praticamente chiuso l’affare in entrata per Achraf Hakimi, bruciando tra l’altro la grandissima concorrenza intorno al calciatore, l’Inter può proseguire con la programmazione del calciomercato in entrata. Il club nerazzurro ha sostanzialmente messo al sicuro la corsia di destra che, oltre al colpaccio dell’esterno proveniente dal Real Madrid, vedrà la conferma almeno per un’altra stagione di Antonio Candreva come alternativa affidabile.

Sistemata la corsia di destra, bisognerà necessariamente dare uno sguardo anche a sinistra. Qui, unico certo della riconferma è Ashley Young, mentre Biraghi e Asamoah sono più votati alla partenza. In entrata, secondo quanto scritto questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, i nomi più quotati restano quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso dal Chelsea, mentre Junior Firpo del Barcellona va legato soprattutto all’eventuale affare in uscita di Lautaro Martinez.

Occhi rivolti ovviamente anche a centrocampo, dove sembra piuttosto avanzata la trattativa con Sandro Tonali. L’Inter ha già trovato l’intesa con l’agente Beppe Bozzo sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Si continua a lavorare invece con il Brescia del presidente Cellino sulla formula più consona per il trasferimento a titolo definitivo, cercando di limare la distanza economica iniziale tra le parti.

Visti i problemi della fase difensiva degli ultimi tempi, l’Inter resta infine molto vigile anche su Marash Kumbulla. Il giorno dopo l’offensiva della Lazio, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha immediatamente incontrato gli agenti del calciatore per rassicurarli del fatto che il club resta più che vivo sul difensore albanese ed è pronto a rilanciare qualsiasi offerta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!