Mercato – L’Inter si aggiudica il sedicenne Iliev: ecco i costi dell’operazione

Ha messo a segno un colpo importante per il futuro, l’Inter, acquistando il classe 2004 Nikola Iliev. Il club nerazzurro, sempre molto attento ai talenti di domani, già lo scorso mese aveva portato avanti l’operazione andata poi a buon fine. Nella giornata di ieri, infatti, il ragazzo è stato accompagnato ad Appiano Gentile per visitare in tutta sicurezza le strutture che lo ospiteranno a partire dalla prossima stagione.

Anche se, almeno nella prima annata, presumibilmente il ragazzo verrà affidato alla Primavera di Armando Madonna, per mettere in luce le sue qualità di attaccante con una buona struttura fisica. Il calciatore bulgaro, come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, è stato prelevato dal Botev Plovdiv per un costo complessivo di 500 mila euro del cartellino, più una percentuale concordata tra i due club per la futura rivendita.

