Mercato – Inter sempre avanti per Kumbulla. Esposito-Atalanta: si cerca la formula giusta

Continuano le valutazioni di mercato negli ufficia di Via della Liberazione a Milano. Con la squadra concentrata sulla ripresa della Serie A di domenica, l’Inter lavora sulla prossima stagione. Come riporta la redazione di Sky Sport in attesa di capire il futuro dell’obiettivo Sandro Tonali e di Lautaro Martinez, i nomi più caldi delle ultime ore sono quelli di Kumbulla ed Esposito.

KUMBULLA – C’è stato qualche nuovo contatto con la Juventus ma non è stato decisivo, anzi la situazione è rimasta invariata e la società bianconera resta dietro. L’Inter è davanti facendo tutte le valutazioni del caso, come la possibilità di lasciarlo al Verona un’altra stagione. La valutazione è di 28 milioni più 7 di bonus.

ESPOSITO – Ci sono continui contatti con l’Atalanta, è la squadra più decisa per prendere Esposito . Bisognerà trovare una formula giusta perché l’Inter non vuole perdere il controllo su di lui.



