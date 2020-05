Mercato – Inter, sempre in auge il nome di Kurzawa: Marotta valuta le richieste del terzino

Tra i profili che l’Inter valuta per rinforzare le corsie esterne c’è anche quello di Layvin Kurzawa, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Il classe ’92 difficilmente estenderà il contratto e ha già iniziato a guardarsi intorno.

Il club di Viale della Liberazione non è l’unico interessato in Italia: sul francese, infatti, c’è anche il Napoli. Kurzawa è stato proposto al club partenopeo, che però deve cedere prima Ghoulam. Secondo TMW, la richiesta dell’esterno è quella di un contratto da 4/4.5 milioni di euro netti a stagione. Serviranno anche 8/9 milioni di euro tra commissioni per i suoi procuratori e bonus alla firma. La società nerazzurra valuta, consapevole che il preferito di Conte è e rimane Emerson Palmieri, del Chelsea, che il tecnico ha allenato per alcuni mesi nei Blues.

