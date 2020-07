Mercato – L’Inter ha fiducia: scontato il riscatto di Sensi dal Sassuolo

Dopo un inizio clamoroso che aveva portato a 3 reti e 4 assist nelle prime 6 partite di campionato, l’Inter non poteva che concedere un’altra chance a Stefano Sensi. Le qualità del centrocampista ex Sassuolo non possono essere chiaramente in discussione, ma i 5 infortuni rimediati durante la stagione potevano compromettere l’acquisto a titolo definitivo da parte dei nerazzurri. Ipotesi, quest’ultima, scongiurata, visto che a breve Sensi verrà riscattato come da accordi dal club interista.

La fiducia da parte della società e dell’allenatore nei suoi confronti è alle stelle, tanto da investire complessivamente 27 milioni di euro per il suo cartellino. La speranza, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è che Sensi abbia già pagato il suo conto con la sfortuna e possa sfruttare al massimo della disponibilità la stagione del rilancio in maglia nerazzurra. L’Inter sa bene che, avere l’ex Sassuolo e Cesena al top della forma, può fare tutta la differenza di questo mondo nel proprio centrocampo.

