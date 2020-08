Mercato – Inter divisa tra Sepe e Radu per il vice Handanovic: in arrivo la scelta definitiva

Si è parlato parecchio negli ultimi giorni circa un incontro di mercato già fissato tra Inter e Parma per discutere di un possibile futuro in nerazzurro di Matteo Darmian e Luigi Sepe. Stando alle ultimissime riportate da calciomercato.com, il club nerazzurro avrebbe preso una scelta definitiva sul portiere che il prossimo anno farà da vice di Samir Handanovic. Niente da fare, dunque, per il candidato partenopeo: sarà infatti Ionut Radu a fare da secondo.

L’estremo difensore rumeno classe 1997, è stato in prestito proprio al Parma nel corso della seconda metà di stagione ed è di rientro a Milano in quanto sotto contratto con l’Inter. Il giovane portiere, prima della deludente parentesi emiliana, aveva trascorso un anno e mezzo in prestito al Genoa con ottimi risultati, prima di essere relegato alla panchina lo scorso gennaio con il ritorno dalla Juventus del capitano Mattia Perin.

