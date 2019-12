Mercato – Inter, si blocca la cessione di Gabigol al Flamengo. Il calciatore spera ancora nella Premier

Dopo il prestito annuale al Flamengo, tra tre giorni Gabigol tornerà ad essere ufficialmente un calciatore dell’Inter a pieno titolo. La trattativa con il club brasiliano si è improvvisamente arenata, per via delle ultime riflessioni sul proprio futuro da parte dello stesso calciatore che nell’ultima stagione ha strappato record su record. L’attesa di queste ultime ore è legata ai vari interessamenti provenienti dalla Premier League, campionato in cui il ragazzo sogna di giocare.

L’Inter spera dal canto suo che questo impasse possa sbloccarsi quanto prima, visto che dalla cessione del cartellino dell’attaccante spera di incassare almeno 20 milioni di euro, da reinvestire ovviamente in affari in entrata molto importanti per il mercato di gennaio. La strada più convincente resta sempre il Flamengo, che sta aspettando una risposta definitiva da parte di Gabigol. Il ragazzo, nel frattempo, non tornerà ad Appiano Gentile ad allenarsi.

