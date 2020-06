Mercato – Attenta Inter, Skriniar è nella lista del Real Madrid! I dettagli

Il Real Madrid è alla ricerca dell’erede di Sergio Ramos. Il capitano dei Blancos lo scorso 30 marzo ha compiuto 34 anni, motivo per cui bisogna iniziare a pensare al futuro. Come riportato da Don Balon, Florentino Perez è pronto ad una sessione di calciomercato stellare per il suo club, e per il reparto difensivo sta varando diversi nomi di spessore. Il nome più gettonato è quello del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ma nel taccuino ci sono anche quelli dello juventino Mathijs De Ligt e il difensore interista Milan Skriniar. Il centrale slovacco però sembra essere tra gli incedibili del club nerazzurro, ed è intenzionato a proseguire a Milano la sua carriera.

