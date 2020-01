Idea Slimani, Inter al lavoro con Pastorello: affare complicato. Le richieste di Monaco e Leicester

Giroud, Llorente.. e Slimani: l’attaccante algerino classe 1988 di proprietà del Leicester ma in prestito al Monaco, è uno dei tre profili inseguiti dalla dirigenza dell’Inter in queste ultime ore di calciomercato.

7 gol e 7 assist fin qui in campionato, un biglietto da visita che parla per sé quello di Slimani che è stato proposto all’Inter da Federico Pastorello, suo agente e uomo d’affari protagonista negli ultimi mesi in casa nerazzurra. La trattativa però resta complicata: l’accordo con il giocatore non è un problema, più complicato raggiungere un’intesa con Leicester e Monaco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club inglese ragiona su un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma la società monegasca adesso pretende 2,5 milioni per liberare subito l’algerino dopo averne sborsati 3 in estate. Inoltre Slimani ha in mano anche l’offerta del Tottenham.

