CdS – La strategia di Marotta per Slimani: quotazioni in calo, l’Inter ci proverà fino all’ultimo

Islam Slimani è uno dei profili inseguiti dall’Inter, alla ricerca di un vice Lukaku da regalare a Conte, ma le sue quotazioni nelle ultime ore sono in calo. Secondo infatti quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha avviato nella giornata di ieri una trattativa per l’attaccante di proprietà del Leicester ma in prestito al Monaco, con Marotta che vorrebbe portarlo a Milano con la formula del prestito secco.

Nella tarda serata di ieri però la pista si è raffreddata, dopo essersi riscaldata con decisione nel pomeriggio: questo perché ci sono due squadre coinvolte e un accordo non è facile da trovare, in più il Monaco dovrebbe assicurarsi in queste ultime ore anche un sostituto all’altezza. Trattativa che resta difficile ma non completamente da escludere.

