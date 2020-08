Mercato – L’Inter pensa a Suarez a parametro zero: profilo ideale per vincere subito

Potrebbe interessare da vicino anche l’Inter la rescissione del contratto di Luis Suarez da parte del Barcellona. I blaugrana, che per mezzo del nuovo tecnico Koeman hanno fatto sapere al centravanti uruguagio che non farà più parte della squadra il prossimo anno, potrebbero liberarsi del Pistolero nel tentativo di rivoluzionare e ringiovanire l’attacco. Il primo nome sulla lista di mercato, così, porta sempre a Lautaro Martinez, da mesi obiettivo numero uno del club presieduto da Bartomeu.

In quel caso, però, ecco che l’Inter potrebbe strizzare l’occhio proprio allo stesso Luis Suarez. Secondo quanto scritto da Tuttosport, l’uruguagio rappresenta effettivamente quel tipo di calciatore capace di poter fare da subito la differenza ed aiutare il club ad alzare un trofeo il prima possibile. Un’operazione fattibile solamente nel caso in cui l’attaccante accettasse dunque la rescissione proposta dal Barcellona, ma soprattutto se decidesse di abbassare le pretese economiche per quanto riguarda la richiesta di ingaggio.

