Messi il prescelto di Suning per conquistare l’Europa e il mondo: la famiglia Zhang ha un piano preciso

Perché il colosso Suning, a capo dell’Inter, sta pensando davvero al colpo Messi? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i motivi sono gli stessi per cui nel 2016 la famiglia Zhang ha deciso di investire nell’Inter nel calcio e più in generale in Europa.

Con un fatturato da 53 miliardi di euro complessivi, la galassia Suning ha deciso di sbarcare sul mercato europeo attraverso il mondo Inter. Ma le ambizioni non finiscono qui perché la famiglia Zhang ha voglia ancora di conquistare l’Europa ma anche approdare nel continente americano, in un secondo momento.

Messi, scontato dirlo, sarebbe un acceleratore eccezionale di questo processo. La Pulce è a tutti gli effetti un brand di valore mondiale e il suo acquisto sarebbe strategico per l’espansione sul mercato.

