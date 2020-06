Inter, svolta per Tonali! Il Brescia fa lo sconto, vicina l’intesa sui 35 milioni più bonus

Nel day-after il deludente pareggio ottenuto in casa contro il Sassuolo, una buona notizia in casa Inter arriva dal mercato. Secondo quanto afferma il noto giornalista Alfredo Pedullà, infatti, nelle ultimissime ore ci sarebbe stata una forte accelerazione dei nerazzurri per arrivare a Sandro Tonali. Il Brescia si sarebbe convinto a fare uno sconto all’Inter sul prezzo del cartellino, passando dai 50 milioni di euro richiesti inizialmente ad una cifra vicina ai 30. Ad essi verranno poi aggiunti dei bonus, con i quali ci si avvicinerà a quota 40.

In vista della prossima stagione, quindi, Sandro Tonali sarà il primo rinforzo per il centrocampo di Antonio Conte. Ecco spiegato, inoltre, il motivo del rallentamento improvviso nella trattativa per Kumbulla: l’Inter ha scelto di ragionare per priorità, e di investire quindi in primis sul diamante del Brescia.

