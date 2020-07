Inter-Bayern Monaco asse caldissimo: scambio Tolisso-Brozovic in arrivo?

Prendendo spunto da quanto fatto da Juventus e Barcellona con lo scambio Pjanic-Arthur, l’Inter e il Bayern Monaco potrebbero intavolare una trattativa simile per scambiarsi Marcelo Brozovic e Corentin Tolisso. È quanto afferma l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui questa potrebbe essere l’operazione giusta per portare a Milano il centrocampista di spessore ed esperienza che richiede da tempo Antonio Conte.

Inter, ecco perché lo scambio Brozovic-Tolisso può accontentare tutti

Uno scambio di questo genere potrebbe mettere d’accordo tutti: dal punto di vista tattico l’Inter cederebbe un calciatore che, nelle ultime settimane, è diventato tutt’altro che intoccabile, soprattutto in virtù dell’apparente difficoltà ad integrarsi con Christian Eriksen. Il Bayern Monaco, invece, si libererebbe di una seconda scelta a beneficio di un regista che potrebbe aiutare a coprire anche la sempre più probabile dipartita di Thiago Alcantara. Dal lato economico, invece, grande festa per entrambe le compagini: verrebbero messe a segno due plusvalenze importanti che permetterebbero anche di piazzare altri colpi in entrata sul mercato.