Tonali ma non solo, Conte è stato chiaro: servono più muscoli in mediana. Due big nel mirino

Sandro Tonali è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Tutti gli indizi fanno ormai credere che si tratti di un matrimonio imminente, l’intesa economica con il giocatore e il Brescia è stata ormai raggiunta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il gioiello classe 2000 non è destinato ad essere l’unico rinforzo a centrocampo. Conte infatti è stato chiaro con la propria dirigenza e pretende dal mercato un ulteriore colpo in mediana.

Tonali prenderà il posto di Vecino e il tecnico nerazzurro ha richiesto un altro giocatore di muscoli su cui poter contare. Se il Barcellona continua a non voler cedere Vidal, i primi sulla lista sono Tolisso del Bayern Monaco e Ndombelé del Tottenham. Entrambi sono in uscita dai rispettivi club ma costano, per questo non va esclusa l’ipotesi di scambio con Brozovic.

