CM.com – Inter-Tonali, accordo ad un passo! Le cifre dell’affare e la posizione del Milan

Sandro Tonali è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra di mercato. Come riportato da calciomercato.com, per il gioiello classe 2000 del Brescia è l’Inter da ritenersi in netto vantaggio nonostante l’interesse del Milan.

Il talento di Cellino piace tanto a Maldini e Pioli, c’è stato più di un contatto con l’agente Bozzo ma il Milan non ha intenzione di creare un’asta con l’Inter e si farà sotto qualora si aprissero nuovi spiragli.

L’Inter invece è pronta a chiudere. L’accordo con il Brescia è a un passo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, con l’entourage del giocatore esiste già un’intesa. Conte ha già dato l’ok a patto che poi venga fatto un altro investimento importante, sempre a centrocampo, per un giocatore esperto e quindi già pronto per un certo tipo di sfide. Massimo Cellino spinge per chiudere la cessione al club nerazzurro.

