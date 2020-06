Mercato – Inter-Tonali, affondo nei prossimi giorni: contatto fissato con il Brescia

Non ha più intenzione di attendere l’Inter per Sandro Tonali. Il club nerazzurro non vuole rischiare nulla con il giovane centrocampista classe 2000 ed ha voglia di sbloccare una volta per tutte l’impasse. L’accordo con il calciatore è già stato trovato da tempo e lo stesso Tonali ha più volte ribadito la sua preferenza nei confronti del progetto nerazzurro, a patto che l’operazione si vada a definire in tempi brevi e non diventi un tormentone di mercato estivo.

Per questo motivo Ausilio e Marotta hanno deciso di affrettare i tempi e lanciare nei prossimi giorni l’offensiva decisiva. Come riferito da Fabrizio Romano per calciomercato.com, l’Inter ha già fissato un contatto con il Brescia e vuole effettivamente avvicinarsi ai 50 milioni richiesti da Cellino, comprendendo chiaramente l’inserimento di bonus. Non vi saranno invece contropartite come Esposito all’interno della trattativa, contrariamente a quanto era inizialmente filtrato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!