Inter, avanti tutta per Tonali! Cellino con le spalle al muro: la formula e le cifre dell’affare

Cellino è pronto ad alzare bandiera bianca. Come riportato da Tuttosport, il presidente del Brescia ha capito che ormai c’è solo l’Inter su Sandro Tonali: la Juventus sembra aver allentato la presa dopo l’affare Arthur-Pjanic e ora la dirigenza nerazzurra è pronta a chiudere il colpo in vista della prossima finestra di mercato.

Come riportato da Tuttosport, l’ostacolo numero uno è rappresentata dalla valutazione del Brescia che si aggira sui 50 milioni di euro. Con il Brescia retrocesso in Serie B, Marotta potrebbe strappare uno sconto importante anche se l’obiettivo resta quello di prenderlo con la formula alla Barella, ovvero un prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di 30 milioni di euro più bonus.

