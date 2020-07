L’Inter stringe per Tonali: formula alla Barella per convincere Cellino. La Juve si arrende

L’Inter è pronta ad accelerare e stringere per Sandro Tonali. Come riportato da Tuttosport potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro del talento classe 2000 del Brescia.

Il giocatore ha detto sì da tempo a Marotta e la strada è segnata. Cellino continua a valutarlo 50 milioni di euro, l’Inter 35 ma con una formula alla Barella le distanze si possono assottigliare moltissimo. La Juventus sembra aver abbandonato la pista: il futuro di Tonali si tinge sempre di più di nerazzurro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!