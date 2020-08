Mercato – Inter, accordo con Tonali raggiunto da diverse settimane. Ma Cellino spinge per il Milan

Non ha alcuna intenzione l’Inter di ingaggiare un duello di mercato con il Milan per Sandro Tonali. I nerazzurri, saldamente in vantaggio sul centrocampista del Brescia, non vogliono arrivare ad una sorta di asta con i cugini rossoneri, che nelle ultime ore avrebbero alzato la loro proposta economica al presidente Cellino. Secondo quanto scritto dal giornalista Nicolò Schira, la scelta finale resta salda nelle mani del calciatore che da tempo ha raggiunto un’intesa di massima con l’Inter.

L’agente del centrocampista classe 2000, Beppe Bozzo, non ha infatti preso parte all’incontro andato in scena qualche giorno fa tra Milan e Brescia, segnale importante che conferma la preferenza verso il club nerazzurro. Questo il tweet: “Tonali ha accordo con l’Inter da diverse settimane (quinquennale da €2,5M netti a stagione + bonus): non c’è stato nessun cambio di fronte da parte di Beppe Bozzo, che infatti nei giorni scorsi non ha partecipato all’incontro Milan-Brescia. Cellino invece spinge per rossoneri”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<