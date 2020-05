Mercato – Inter, Tonali come Barella: Marotta prepara l’offerta per convincere il Brescia

Lasciando sullo sfondo Arturo Vidal, l’obiettivo numero uno dichiarato per il centrocampo dell’Inter è Sandro Tonali. Il centrocampista di proprietà del Brescia fa impazzire sia la dirigenza nerazzurra che Antonio Conte, sempre più propenso ad aggiungere qualità alla sua mediana e rinfoltire il gruppo degli italiani in rosa. Beppe Marotta non si è mai nascosto dinnanzi all’interesse per il classe 2000 e sa bene che dovrà comunque vedersela con la concorrenza della Juventus.

Per quanto riguarda le cifre, come ricalcato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’operazione per certi aspetti ricorda molto quella che portò Nicolò Barella dal Cagliari all’Inter la scorsa estate. Il centrocampista sardo, convinto da Antonio Conte a sbarcare a Milano, arrivò per 37+8 milioni di euro. E Marotta, anche in questo caso, sta pensando di impostare l’affare nello stesso modo, prestito con obbligo di riscatto per una valutazione di 35 milioni al netto di bonus. E se allora la rivale era la Roma, oggi su Tonali il duello è con la più temuta Juventus.

