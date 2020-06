Inter scatenata! Dopo Hakimi anche Tonali: rivoluzione a centrocampo. Marotta pronto a chiudere

L’Inter è pronta a definire con il Real Madrid tutti i dettagli dell’operazione Hakimi. E’ chiaro che la priorità di Marotta ora è quella di chiudere l’affare e regalare a Conte il tanto desiderato esterno destro, ideale per caratteristiche e qualità al suo 3-5-2.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Hakimi è destinato ad essere però solo uno dei primi grandi colpi della prossima finestra di calciomercato in casa nerazzurra. La priorità nerazzurra, dopo anche le lacune mostrate in campionato contro il Sassuolo, rimane quella di rafforzare il reparto di centrocampo.

Tutte le strade portano a Tonali. Il gioiello classe 2000 del Brescia è in pole position, l’Inter è pronta a chiudere dopo aver perfezionato l’affare Hakimi. L’offerta presentata dai nerazzurri per convincere Cellino si aggira sui 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!