I big per vincere subito ma Marotta non molla Tonali e Kumbulla: sono loro i pilastri dell’Inter del futuro

Cercare di portare dei big a Milano ma nello stesso tempo puntare sui migliori giovani del palcoscenico mondiale. La strategia di mercato dell’Inter viaggia sul doppio binario e in tal senso la dirigenza nerazzurra vorrebbe assicurarsi Sandro Tonali e Marash Kumbulla.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due continuano ad essere in cima alla lista degli investimenti: comprare oggi per riscuotere domani. Entrambi classe 2000, sarebbero da inserire nel gruppo, in modo tale da permettere loro di crescere senza particolare pressione per poi gettare le basi dell’Inter del futuro.

Per Tonali continua la fase di stallo tra Inter e Brescia: le parti restano distanti sulla valutazione, con Cellino che continua a valutarlo 50 milioni di euro mentre per Marotta e Ausilio la cifra congrua sarebbe attorno ai 30. L’Inter ha però in tasca il sì del giocatore che potrebbe fare la differenza, Marotta proverà a chiudere l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto, avvicinandosi alla richiesta del Brescia grazie ai bonus e magari all’inserimento di una giovane contropartita. L’accelerata definitiva arriverà comunque soltanto a fine campionato.

Per Kumbulla il Verona continua a chiedere tra i 25 e 30 milioni. L’Inter monitora la situazione ed è in aggiornamento costante con l’Hellas ma anche con gli agenti del giocatore. Tra i due club i rapporti sono ottimi, l’Inter potrebbe comprare subito il difensore e lasciarlo ancora una stagione alla corte di Juric, garantendogli continuità di rendimento e possibilità di crescere ancora.

