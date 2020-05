Lucescu consiglia: “Tonali all’Inter? Lo vedrei bene. La Serie A deve ripartire per la gente”

Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del futuro della Serie A: “Il calcio in Italia deve riprendere. I calciatori sono seguiti dai medici, controllati in modo permanente. E poi è uno sport di contatto, ma meno del basket e di altri”.

Subito in campo: “La gente ha bisogno di tornare a vedere le partite. Qualcuno continua a stare in casa, non tutti vanno fuori. Sono per riaprire il calcio, anche perché poi a settembre oppure ottobre potrebbe succedere di nuovo qualcosa e che facciamo, chiudiamo di nuovo tutto? Diamo alla popolazione uno spiraglio, una riapertura”.

Spazio anche al mercato e alla suggestione Tonali: “È un buon giocatore, potrebbe anche essere pronto per il salto. Si, può imporsi anche in nerazzurro. Lo vedrei bene”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!