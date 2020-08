Mercato – Trattativa arenata tra l’Inter e Tonali. Il Milan incassa il primo ‘sì’

Nel giro di pochi giorni il destino di Sandro Tonali potrebbe clamorosamente cambiare. Il calciatore, bloccato dall’Inter ormai da un paio di mesi, si è quasi sentito abbandonato nel corso delle ultime settimane. Il club nerazzurro, rispetto a quanto aveva promesso al centrocampista classe 2000, sembra aver cambiato le proprie priorità sul calciomercato, virando su profili più esperti e pronti alla vittoria come Arturo Vidal. Una trattativa, quella tra il ragazzo ed il club nerazzurro, che La Gazzetta Sportiva questa mattina ha definito arenata.

E in questo stallo, com’era prevedibile, si è inserito il Milan. Nonostante vi sia ancora distanza con il Brescia tra domanda per il cartellino e offerta economica proposta, i rossoneri avrebbero già incassato un primo gradimento da parte di Tonali. I contatti con Cellino si stanno intensificando in virtù degli ottimi rapporti tra il presidente e Maldini e l’impressione è che, puntando sulla voglia del ragazzo di lasciare il Brescia il prima possibile, l’operazione si possa chiudere in tempi brevi. L’Inter rimane ancora in corsa, ma per beffare i cugini rossoneri dovrà necessariamente lanciare un nuovo segnale al più presto.

