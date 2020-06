Mercato – Inter con decisione su Tonali: le ultime sul prezzo

Con assoluta determinazione, l’Inter ha deciso di accelerare ancora una volta per chiudere l’operazione Sandro Tonali. Dopo aver messo a segno il colpaccio Hakimi, il prossimo obiettivo è quello di strappare al Brescia il centrocampista classe 2000. Contrariamente a quanto si poteva pensare visto l’investimento da oltre 40 milioni di euro per l’esterno marocchino, l’Inter non rallenta ma affonda e mette ulteriore pressione al presidente Cellino.

Come riferito sulle pagine di calciomercato.com, il prezzo di mercato attualmente oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, anche se la richiesta iniziale del Brescia partiva da 50 milioni. Il club nerazzurro, come sappiamo, ha raggiunto ormai da tempo l’intesa con il ragazzo, mentre con Cellino resta ancora qualche dettaglio da limare. I dialoghi vanno comunque avanti, con fiducia e convinzione di poter sferrare l’assalto decisivo nelle prossime settimane.

