Torino-Inter, accordo per Nainggolan evitando la minusvalenza. Le cifre e i dettagli

Quella del Torino è una candidatura di mercato sempre più seria per Radja Nainggolan. Il club granata vuole il centrocampista belga per mettere a segno un grande salto di qualità a centrocampo, e per portarlo in Piemonte sta studiando una formula che lo agevoli nel pagamento, ma che allo stesso tempo non crei un problema minusvalenza all’Inter.

Al momento, scrive Tuttosport, l’ipotesi più gradita al presidente Cairo è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10-11 milioni di euro nel 2021, cifra che permetterebbe all’Inter di non fare minusvalenza. Il pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro, invece, andrebbe ancora diviso equamente, così come i nerazzurri stanno facendo tuttora col Cagliari. L’altra opzione, invece prevede uno scambio con conguaglio a favore dei granata tra Nainggolan ed uno tra Izzo e Nkoulou, valutati entrambi intorno ai 20-25 milioni di euro.

