Mercato – Inter, torna Di Gregorio: pronto il nuovo prestito in Serie B!

E’ pronta una nuova avventura per il giovane portiere cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Michele Di Gregorio. Il classe 1997, in prestito lo scorso anno al Pordenone, sposerà infatti un progetto molto ambizioso che dalla serie cadetta punterà la promozione nel corso della prossima stagione. Prima, però, l’estremo difensore dovrà rientrare almeno formalmente in maglia nerazzurra, per poi essere autorizzato ad intraprendere la nuova esperienza.

Il suo prossimo club, con ogni probabilità, sarà il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. La squadra neo promossa, allenata dall’ex nerazzurro Christian Brocchi, sta cercando di costruire una rosa molto forte ed attrezzata per poter competere nelle parti alte della classifica. Secondo quanto appreso da Tuttomonza, per Di Gregorio è pronto un prestito con diritto di riscatto fissato sui 7-8 milioni di euro, con controriscatto nelle mani dell’Inter.

