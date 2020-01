GdS – Inter ma non solo, mezza Europa su De Paul. Ma l’Udinese lo blinda

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rodrigo De Paul non è destinato a lasciare l’Udinese nella finestra invernale di mercato. Da tempo il fantasista argentino è nel mirino di diverse big, su tutte l’Inter che non ha mai nascosto la stima per De Paul.

In Italia anche la Juventus ci ha fatto un pensierino, così come Napoli e Fiorentina mentre all’estero c’è da registrare l’interesse di Tottenham e Siviglia. L’Udinese al momento non scende sotto il muro dei 35 milioni, dopo essere arrivata anche a quota 40. Dopo le recenti prestazioni la quotazione si è alzata nuovamente: per questo difficilmente De Paul si muoverà dal Friuli.

