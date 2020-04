Mercato – Inter, ecco il prezzo di Umtiti. Anche il Napoli in corsa per il dopo Koulibaly

E’ ormai risaputo che la situazione economica del Barcellona non stesse vivendo ancor prima del colpo di grazie del coronavirus il proprio momento migliore. Così, se il club blaugrana ha realmente intenzione di regalarsi comunque un grande colpo per l’attacco del calibro di Neymar o Lautaro Martinez, dovrà necessariamente sacrificare un paio di big ed alleggerire un monte ingaggi che in questo momento pesa fin troppo nelle casse catalane. Tra questi, come riportato da diverse settimane, c’è Samuel Umtiti.

Sul centrale francese di piede mancino c’è l’interesse in Europa di Manchester United e Inter. A queste due società, però, si sarebbe aggiunto anche il Napoli, alla ricerca di un erede di Koulibaly qualora il senegalese dovesse andar via. Stando a quanto riferito da Sport, il Barcellona prima dell’emergenza aveva ipotizzato una valutazione di circa 50 milioni di euro per la sua cessione. Sebbene l’invito del club a lasciarlo andare, il calciatore in realtà vorrebbe proseguire in Catalogna, a patto che non arrivi un’offerta importate da parte di un top club europeo.