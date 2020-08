Mercato – Inter, assist dallo United. Nessun accordo con la Roma, Smalling torna a Manchester!

In attesa di capire quale sarà il futuro sul mercato di Milan Skriniar dopo una stagione chiaramente negativa, tra i vari nomi sondati dall’Inter per il futuro c’è quello di Chris Smalling. L’ambientamento del difensore inglese al primo anno di Serie A è stato oltremodo soddisfacente e proprio per questo motivo è finito nel mirino del club nerazzurro. L’asse col Manchester United, inoltre, potrebbe favorire la buona riuscita in tempi rapidi di un’eventuale operazione tra le due parti.

Nel frattempo il calciatore dovrà immediatamente tornare a Manchester, per via dell’accordo saltato con la Roma per il prolungamento del prestito. Il difensore non giocherà dunque l’Europa League con i giallorossi. Ecco il tweet del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante: “Nessun accordo tra Roma e Manchester United per Smalling. Non giocherà l’Europa League con la Roma, non ci sarà contro il Siviglia e rientrerà dopo un anno di prestito al Manchester United”.

