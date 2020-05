Trattativa avanzata per Vagiannidis: Conte lo valuterà poi prestito in Serie A. Idea Verona

L’Inter è pronta a chiudere per Giorgios Vagiannidis, terzino classe 2001 in scadenza di contratto con il Panathinaikos. Come riportato da Tuttosport, il 18enne che ha esordito in prima squadra lo scorso febbraio, non rinnoverà il proprio accordo con il club greco in virtù proprio del forte pressing nerazzurro. Sul piatto un quinquennale da quasi 500mila euro a stagione, il Panathinaikos ne riceverebbe 400mila come premio di formazione.

L’operazione non è chiusa ma l’Inter ha preso vantaggio rispetto alle concorrenti, Monaco e Manchester City su tutti. Conte lo valuterà nel pre-campionato ma la strategia al momento prevederebbe un prestito in Serie A. Il Verona potrebbe essere la squadra giusta per iniziare a prendere confidenza con il campionato italiano, vista anche la possibile partenza di Faraoni.

