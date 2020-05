Mercato – Inter-Vagiannidis, accordo ad un passo. Poi il prestito al Verona: Kumbulla sullo sfondo?

Come anticipato dall’indiscrezione pubblicata nella giornata di ieri dalla redazione di Passioneinter.com, l’Inter è ad un passo dall’acquisto del giovane terzino destro Georgios Vagiannidis. Al ragazzo classe 2001 del Panathinaikos, il club nerazzurro avrebbe già offerto un contratto triennale, ad una cifra poco più superiore ai 300 mila euro a stagione. Un’intesa, tra le parti, confermata pochissimi minuti fa anche da Sportitalia.

L’idea della società con sede in viale della Liberazione è a questo punto piuttosto chiara. Una volta acquistato, Vagiannidis verrà girato dal club nerazzurro in prestito, presumibilmente all’Hellas Verona visti gli ottimi rapporti tra le due proprietà. Tra l’altro, sullo sfondo di questa operazione, potrebbe esserci anche il profilo di Marash Kumbulla, il centrale classe 2000 nel mirino dell’Inter da qualche mese, perfetto interprete per la difesa a 3 di Antonio Conte.

