Svolta in casa Inter, Vecino apre ad Ancelotti: c’è l’offerta dell’Everton! E ora Vidal…

Svolta importante per il mercato nerazzurro: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Matias Vecino ha detto sì all’Everton. Il centrocampista uruguaiano, escluso ancora una volta dai convocati di Conte, è da tempo un separato in casa e potrebbe realmente lasciare Milano durante questa finestra invernale di mercato.

Dopo aver ricevuto un sondaggio della Lazio e dopo aver provato ad usarlo come contropartita tecnica per arrivare ad Eriksen e Allan, l’Inter ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti per l’acquisto a titolo definitivo. Marotta chiede 20 milioni: siamo nella fase iniziale della trattativa, ma il centrocampista ha già fatto sapere di gradire la destinazione.

Un nuovo colpo a centrocampo? Solo se di qualità. Uno alla Vidal, per intenderci, a lungo seguito e ancora nei pensieri dell’Inter. “Oggi per il Barça è incedibile, ma da qui a venerdì… chissà, tutto può succedere”, fa sapere La Gazzetta dello Sport.

