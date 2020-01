GdS – Vecino out contro il Lecce, è rottura con Conte: Everton e Siviglia bussano alla porta dell’Inter

Dopo essere rimasto escluso dalla lista dei convocati in occasione dell’ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari, Matias Vecino non è partito insieme alla squadra in vista della trasferta di Lecce: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano è ormai sempre più ai margini del progetto tecnico nerazzurro ed è finito sul mercato.

L’Everton di Carlo Ancelotti si è informato ma anche il Siviglia è sulle tracce del giocatore. Qualora Vecino dovesse partire, l’Inter valuterà se regalare a Conte anche un altro centrocampista.

