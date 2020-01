CdS – Vecino-Conte, è rottura! Siviglia ed Everton sulle sue tracce, l’Inter fissa il prezzo

Negli ultimi giorni in casa Inter sta prendendo sempre più corpo l’idea di una possibile partenza di Matias Vecino nella finestra invernale di mercato. L’esclusione dai convocati contro il Cagliari in Coppa Italia non è passata inosservata, diversi club stanno pensando all’uruguaiano ex Fiorentina.

Il legame e la sintonia con Conte sembrano essere svaniti del tutto, lasciare Milano sarebbe la soluzione migliore per tutti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Siviglia ed Everton sono molto interessate a lui mentre all’Inter non dispiacerebbe inserirlo nell’operazione Eriksen, girando il suo cartellino al Tottenham. In alternativa la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere in piedi uno scambio con il milanista Kessie. L’Inter valuta Vecino una ventina di milioni, in modo tale da poter a mettere a segno una buona plusvalenza importante per il bilancio. La sua partenza libererebbe anche uno slot a centrocampo per la lista Uefa.

