Daily Star – Vecino, contatti avviati con il Tottenham di Mourinho! In corsa altri due club di Premier

Sia con Spalletti, sia con Antonio Conte Matias Vecino ha dimostrato di essere un elemento chiave della rosa nerazzurra, siglando alcuni dei gol più importanti delle ultime stagioni dell’Inter. Il centrocampista uruguaiano tuttavia è uno di quei giocatori che potrebbe lasciare Milano durante la prossima finestra di mercato.

L’ex Fiorentina è stato già ad un passo dal lasciare l’Inter a gennaio, salvo poi rimanere al servizio di Conte. Vecino piace soprattutto in Premier League. come riportato dal Daily Star Arsenal ed Everton lo hanno messo nel mirino ma in corsa ci sarebbe anche il Tottenham di José Mourinho.

Alcuni intermediari avrebbero contattato la dirigenza degli Spurs per valutare l’interesse del club londinese, Mourinho e il Tottenham stanno valutando la situazione e non è da escludere che nei prossimi giorni possa essere presentata una prima offerta all’Inter. Lo Special One vuole aggiungere acciaio al suo centrocampo e Vecino, con la sua garra, potrebbe essere l’uomo giusto.

