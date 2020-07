Godin verso l’addio, Kumbulla per il futuro: l’Inter riallaccia i contatti con Vertonghen

La rivoluzione voluta da Conte sul mercato interesserà anche il pacchetto difensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Godin è in uscita: tutto fa pensare che il difensore uruguaiano possa lasciare Milano dopo un solo anno.

L’Inter continua a trattare Marash Kumbulla con il Verona: la dirigenza nerazzurra potrebbe bloccare il difensore centrale classe 2000 e lasciarlo un anno in prestito da Juric. Ma Conte a quel punto vorrebbe subito un centrale mancino e per questo torna d’attualità una soluzione low cost, come lo svincolato Vertonghen, per il quale sono stati riallacciati i contatti.

