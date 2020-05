Mercato – L’Inter mette Vertonghen in standby. Su Kumbulla precipita la Lazio: è corsa a 2

Contrariamente a quanto filtrava nelle scorse settimane, adesso è viva l’impressione che l’Inter – almeno in difesa – non farà grossi movimenti. Il complicato mercato che attende tutti i club e che suggerisce operazioni improntate sugli scambi, potrebbe scoraggiare i nerazzurri dal fare rivoluzioni nel reparto difensivo, dal momento che gli attuali interpreti presenti in squadra sono comunque di prima fascia. Per questo motivo, dunque, su Jan Vertonghen e Marash Kumbulla va aperta una riflessione importante in ottica nerazzurra.

Per il difensore centrale belga in scadenza con il Tottenham, come ribadito nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter aveva fatto un sondaggio qualche tempo fa. Adesso, con le quotazioni in rialzo di Diego Godin, il mancino degli Spurs è stato messo in standby. Sul difensore dell’Hellas Verona è invece piombata la concorrenza della Lazio, anche se le parti sono distanti sui 30 milioni del cartellino del classe 2000. In questo caso l’interesse dei nerazzurri rimane più che vivo, con la possibilità di poterlo bloccare la prossima estate lasciandolo in prestito per un’altra stagione alla corte di Juric.

