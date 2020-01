GdS – L’Inter accelera: Moses è ad un passo. In settimana a Milano per le visite mediche

In attesa di Christian Eriksen, l’Inter è pronta ad accogliere Victor Moses. In settimana infatti è previsto lo sbarco a Milano dell’esterno del Fenerbache, di proprietà del Chelsea.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club inglese ha già dato l’ok al trasferimento mentre il club turco non opporrà resistenza alla fine del prestito e dell’accordo con i Blues. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto: contemporaneamente partirà Lazaro, vicino al Newcastle, tra mercoledì e giovedì l’esterno voluto da Conte potrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!