TS – L’Inter non molla Vidal: il Barcellona potrebbe lasciarlo partire

Dopo l’arrivo nella giornata di oggi di Achraf Hakimi, il mercato dell’Inter sembra non fermarsi. Le strategie della dirigenza nerazzurra, in vista della prossima finestra di calciomercato, sembrerebbero virare decisamente sull’usato sicuro.

Se per l’attacco gli obiettivi dichiarati restano Edin Dzeko (il cui ingaggio pesa sulle casse in rosso della Roma), Edinson Cavani (su cui sembrano esserci anche i capitolini) e Olivier Giroud (chiuso nelle gerarchie offensive del Chelsea), per il centrocampo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non sembrano voler mollare un vecchio pallino: Arturo Vidal.

Il contratto che lega il cileno al Barcellona è in scadenza tra un anno. L’esperienza blaugrana potrebbe comunque concludersi anzitempo. Come riporta Tuttosport, infatti, qualora il centrocampista 33enne dovesse chiedere la cessione, il club spagnolo potrebbe lasciarlo andare senza opporsi in maniera forte. Sempre restando a centrocampo, l’Inter sembrerebbe avere sempre di più in pugno Sandro Tonali.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!