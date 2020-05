Conte rompe gli indugi: a questa Inter serve uno come Vidal! La strategia di Marotta

Puntare su giovani e talentuosi sì ma anche su veterani d’esperienza che possano aumentare subito la mentalità vincente nello spogliatoio nerazzurro. Come riportato da Tuttosport, Antonio Conte è stato chiaro con la dirigenza: a questa Inter serve uno come Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno del Barcellona è vicino ai 33 anni, Conte lo alternerebbe a Barella ma Vidal rappresenterebbe un’arma a disposizione davvero importante per colmare il gap dalla Juventus.

La sensazione è che Vidal lasci Barcellona. La strategia di Marotta rimane quella di slegare l’affare dalla trattativa Martinez anche perché il club spagnolo punta a caricare il valore del cartellino per generare una plusvalenza a bilancio. Il contratto del cileno però è in scadenza nel 2021, i blaugrana lo perderebbero a zero e questo gioca a favore dell’Inter.

