GdS – Cala il gelo tra Vidal e il Barcellona: l’Inter e Conte non mollano

Nonostante l’ingresso in campo nella ripresa del Clasico andato in scena ieri al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Arturo Vidal è rimasto deluso dall’esclusione dal primo minuto.

Come riportato da Espn, martedì sera, dopo l’annuncio della formazione titolare, Vidal è rientrato negli spogliatoi invece di partecipare ai tiri nella sessione volontaria programmata alla fine dell’allenamento è rientrato negli spogliatoi. Nessun ammutinamento, nessuna lite con Valverde, niente parole grosse o allenamento abbandonato: solo delusione e conseguente nervosismo.

L’Inter osserva molto attentamente gli sviluppi dalla Spagna. Ad Antonio Conte farebbe parecchio piacere avere Vidal a gennaio, visto che le caratteristiche del cileno sono l’esatto identikit del centrocampista che il tecnico chiede per far fare il definitivo salto di qualità all’Inter nel tentativo di assalto alla Juve per lo scudetto.

Ma il Barcellona al momento non fa sconti, vista la necessità urgente di fare cassa. Il prezzo di Vidal si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, bocciata al momento la formula del prestito, soluzione invece molto gradita dalla dirigenza nerazzurra. In ballo c’è anche il possibile prestito del giovane Alena al Betis, in caso di uscita del giovane canterano un addio di Vidal sarebbe quasi impossibile. Tra un prestito e una vendita al Barça preferiscono però la seconda opzione.

