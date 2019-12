Corsera – Barça infuriato con Vidal e l’Inter. Marotta infrenabile anche in vacanza: cresce la fiducia

Anche il Corriere della Sera fa il punto sulla triangolo Barcellona-Vidal-Inter che da giorni occupa le prime pagine di tutti i quotidiani italiani, spagnoli e non solo. L’avventura del cileno in Spagna sembra essere arrivata al capolinea: il giocatore ha denunciato il club che è infuriato con l’ex Juventus e anche con l’Inter, che avrebbe contattato Vidal senza passare attraverso il club.

La trattativa entrerà nel vivo a partire dal 2 gennaio. Marotta, nonostante si trovi in vacanza a Saint Moritz, sta lavorando con grande intensità e in questi giorni, proprio con Felicevich, ha perfezionato i termini della proposta per arrivare a chiudere il cerchio. L’Inter per Vidal è disposta a investire una cifra complessiva tra i 15 e i 20 milioni di euro. La formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto.

