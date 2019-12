GdS – Assalto a Vidal: c’è la data, incontro con il Barcellona dopo la Supercoppa. Fiducia Inter

Antonio Conte vuole a tutti i costi Arturo Vidal: il centrocampista del Barcellona è l’uomo giusto in grado di aumentare in maniera importante le chance scudetto dell’Inter, visto che negli ultimi otto campionati tra Juventus, Bayern e Barcellona, il cileno si è sempre classificato in prima posizione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra affonderà il colpo dopo la Supercoppa spagnola, che il Barcellona giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, dall’8 gennaio in poi. Ci sarà un incontro con i dirigenti catalani con Conte che così potrà avere a disposizione Vidal, in caso di fumata bianca, per l’inizio del girone di ritorno.

Valverde avrebbe posto il veto alla cessione mentre la dirigenza catalana è al corrente del desiderio del giocatore di voler partire. Per questo l’Inter è sicura che con 15 milioni di euro, 3 in più rispetto all’offerta di 12 già presentata, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo, Vidal potrebbe sbarcare a Milano.

La fiducia è massima, l’agente Felicevich è al lavoro da tempo per perfezionare l’affare con Vidal che ha già fatto ampiamente la sua parte, in attesa di riabbracciare Conte.

