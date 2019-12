Inter-Vidal, frenata dalla Spagna. Marca: “Il Barcellona blocca la sua partenza: via solo per…”

Nonostante la denuncia avanzata da Arturo Vidal nei confronti della dirigenza del Barcellona, in Spagna sono convinti che un eventuale addio del cileno durante la finestra invernale di mercato, direzione Inter, non sia così scontato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la dirigenza blaugrana rimane ferma sulla sua posizione: Vidal resterà a Barcellona fino alla fine della stagione, a meno che non arrivi un’offerta fuori mercato che non si potrebbe rifiutare in ottica bilancio. Per questo i 12 milioni offerti dall’Inter sembrerebbero essere lontani dall’importo che permetterebbe a Vidal di lasciare il Camp Nou.

Anche perché Valverde considera l’ex Juventus e Bayern Monaco un elemento chiave del centrocampo blaugrana e, dopo l’addio di Alena, non può permettersi di perderne un’altra pedina. Vidal spinge per il trasferimento, il Barcellona al momento sembrerebbe non cedere.

